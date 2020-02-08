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На сцене были духи: выступление Katya Chilly с шаманом на отборе на Евровидение 2020

Под третьим номером в первом полуфинале национального отбора на Евровидение выступила Katya Chilly.

Вместе с украинской певицей на сцене выступил амазонский шаман, которые, по его словам, пригласил духов в зал.

Судьи в своих комментариях сошлись на том, что выступление было безупречным, однако не совсем подходит под формат Евровидения.

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