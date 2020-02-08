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Факты / Шоу-бизнес / Музыка

Фоновая песня в машине – Данилко о выступлении Gio на отборе на Евровидение 2020

В первом полуфинале национального отбора на Евровидение 2020 выступил певец Gio c авторской песней Feeling So Lost, которая посвящена его несчастной любви.

Однако мнение судей и ведущего Сергея Притулы разделились по поводу трека.

Больше всего критики Gio пришлось выслушать от Андрея Данилко.

– Что вы ожидаете от своего выступления? Вы правда хотите представить Украину с такой песней? Это стандартно. Звучит как фоновая песня в машину – отлично, но я говорю исключительно о конкурсе Евровидение, – заявил Данилко.

Сергей Притула заступился за участника и отметил, что в прошлом году победила лирическая песня.

Читайте: Первый полуфинал отбора на Евровидение 2020 (ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ)

Данилко добавил, что победу представителя Нидерландов стала для него загадкой, а сейчас он ту композицию даже напеть не может, потому что не помнит.

Ранее Факты ICTV публиковали все выступления первого полуфинала национального отбора на Евровидение.

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