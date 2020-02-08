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Факты / Шоу-бизнес / Музыка

Наркомания? Реакция сети на выступление Кати Chilly на отборе на Евровидение

В первом полуфинале национального отбора на Евровидение 2020 под третьим номером выступила Катя Chilly.

На сцене с ней появился амазонский шаман, который, по его словам, вызвал духов.

Также выступление сопровождало типичное пение для Chilly и пронзительный бэк-вокал.

В сети мнения относительно номера разделились на несколько лагерей. Кто-то пишет, что выступление результат применения запрещенных веществ, а кто возвеличивает певицу, как выдающуюся украинскую артистку.

Читайте: Первый полуфинал отбора на Евровидение 2020 (ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ)

Однако большинство пользователей все же нашли консенсус и считают, что выступление сильное, однако не подходит под формат Евровидения.

Наркомания? Реакция сети на выступление Кати Chilly на отборе на Евровидение / 6 фотографий

Ранее Факты ICTV публиковали все песни участников нацотбора на Евровидение 2020, с которыми конкурсанты соревнуются за поездку на международный песенный конкурс в Роттердам.

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