Наркомания? Реакция сети на выступление Кати Chilly на отборе на Евровидение
В первом полуфинале национального отбора на Евровидение 2020 под третьим номером выступила Катя Chilly.
На сцене с ней появился амазонский шаман, который, по его словам, вызвал духов.
Также выступление сопровождало типичное пение для Chilly и пронзительный бэк-вокал.
В сети мнения относительно номера разделились на несколько лагерей. Кто-то пишет, что выступление результат применения запрещенных веществ, а кто возвеличивает певицу, как выдающуюся украинскую артистку.