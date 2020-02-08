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Результаты первого полуфинала отбора на Евровидение 2020

В Украине прошел первый полуфинал национального отбора на Евровидение 2020. Согласно правилам конкурса, сначала свои оценки участникам поставили члены жури, а затем голосовали зрители.

Читайте: Отбор на Евровидение 2020: кто должен представлять Украину (ГОЛОСОВАНИЕ)

По результатам оценок жюри в тройку лидеров попали

Участник  Жюри Зрители Итого
1 Гурт [О] 3
2 Jerry Heil 7
3 Katya Chilly 4
4 KRUTЬ 8
5 Go-A 6
6 CLOUDLESS 5
7 GIO 2
8 Assol 1

Ранее Факты ICTV публиковали все, что известно о национальном отборе на Евровидение 2020 в Украине.

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