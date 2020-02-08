В Украине прошел первый полуфинал национального отбора на Евровидение 2020. Согласно правилам конкурса, сначала свои оценки участникам поставили члены жури, а затем голосовали зрители.
Читайте: Отбор на Евровидение 2020: кто должен представлять Украину (ГОЛОСОВАНИЕ)
По результатам оценок жюри в тройку лидеров попали
|№
|Участник
| Жюри
|Зрители
|Итого
|1
|Гурт [О]
|3
|
|
|2
|Jerry Heil
|7
|
|
|3
|Katya Chilly
|4
|
|
|4
|KRUTЬ
|8
|
|
|5
|Go-A
|6
|
|
|6
|CLOUDLESS
|5
|
|
|7
|GIO
|2
|
|
|8
|Assol
|1
|
|
Ранее Факты ICTV публиковали все, что известно о национальном отборе на Евровидение 2020 в Украине.
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