Певица Assol выпустила песню Save It, с которой она выступит на нацотборе на Евровидение. Композиция имеет важное социальное значение. Главный месседж сингла, по словам самой артистки, начать с себя, чтобы помочь миру.

О чем поет Assol в песне – читайте в материале.

Текст и перевод песни Save It – Assol

Save It Сохрани это I’m sorry, don’t want to hear your voice

don’t you even try

Destroy

Play war like little boys

Blood is on your arms Извините, не хочу слышать ваш голос

даже не пытайтесь

Уничтожить

Играть в войну, как маленькие мальчики

Кровь на ваших руках We gonna save it Мы сохраним это Have no time to understand

Don’t be a part of somebody’s plan

Just make love cos we all the same

Home is our planet Не тратьте времени, чтобы понять

Не будьте частью чье-то плана

Просто занимайтесь любовью, потому что мы все одинаковые

Дом – наша планета Just make love and

We gonna save it Просто занимайтесь любовью и

Мы сохраним это No money can make you feel alright

When some children cry

Put your gun down and be the men we trust

Help to save our lives Никакие деньги не могут заставить вас чувствовать себя хорошо

Когда некоторые дети плачут

Отложите оружие и будьте людьми, которым доверяют

Помогите сохранить нашу жизнь

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Напомним, первый полуфинал отбора состоится 8 февраля, второй – 15 февраля. В финале участники встретятся 22 февраля.

Победитель национального отбора будет представлять Украину на Евровидении 2020 в городе Роттердам (Нидерланды).

Ранее Факты ICTV публиковали полный список участников национального отбора на Евровидение 2020.