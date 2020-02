Save It Сохрани это

I’m sorry, don’t want to hear your voice

don’t you even try

Destroy

Play war like little boys

Blood is on your arms Извините, не хочу слышать ваш голос

даже не пытайтесь

Уничтожить

Играть в войну, как маленькие мальчики

Кровь на ваших руках

We gonna save it Мы сохраним это

Have no time to understand

Don’t be a part of somebody’s plan

Just make love cos we all the same

Home is our planet Не тратьте времени, чтобы понять

Не будьте частью чье-то плана

Просто занимайтесь любовью, потому что мы все одинаковые

Дом – наша планета

Just make love and

We gonna save it Просто занимайтесь любовью и

Мы сохраним это