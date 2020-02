Vegan Веган

I bet ur mother wouldn’t like me

She cooks paella I don’t like meat

That’s how it began

I bet ur father wouldn’t get it

Why am I seatin eatin carrot

That’s cause I’m vegan vegan Твоя мама точно меня не поймет

Она готовит нам паэлью, а я не ем мяса

Вот так все началось, началось

Твой папа точно не поймет

Чего это я сижу жую морковь

А я просто веган, веган

Oooooooooh

Shoot me shoot me w/ ur jokes

Detox tea at 5 o’clock

Ok Ооо-оо-оо

Давай-давай, стреляй своими шутками

О моем детокс 5 o’clock чае

Ок

Baby cause I’m vegan

I can’t even call u honey

Every time we’re having beef is my little suicide

Vegan

Give ruccola Take my money

Cause the grass is always greener on the other side Я просто веган

Так что наш месяц не сможет быть медовым

Каждый раз когда мы собачимся, меня коробит

Веган

Дайте руколу, возьмите мои деньги

Хотя у соседа трава всегда будет зеленее

Veeeeeeeeegan Веееган

We met on tinder it’s our 1st date

I hoped u’d be my vegan soulmate

But it went awful awful

Oh ooooh oooooh

Im skinny not ‘cause I don’t feel well

But u keep asking ‘bout my b12! Man!

I’ve got my tofu tofu Мы познакомились в Тиндере и вот наше первое свидание

Надеялась ты моя веганская кровинушка

Но где там, где там

Ооо оо оо оо

Я худая, и я не тощая

О, как неожиданно, вопрос о Б12

Абонент не может ответить – он жует тофу, тофу

Oooooooooh

Shoot me shoot me w/ ur jokes

Detox tea at 5 o’clock

Ok Ооо-оо-оо

Давай-давай, стреляй своими шутками

О моем детокс 5 o’clock чае

Ок

Baby cause I’m vegan

I can’t even call u honey

Every time we’re having beef is my little suicide Vegan

Give ruccola Take my money

Cause the grass is always greener on the other side

Baby cause I’m vegan Я просто веган

Так что наш месяц не сможет быть медовым

Каждый раз когда мы собачимся, меня коробит

Веган

Дайте руколу, возьмите мои деньги

Хотя у соседа трава всегда будет зеленее

Easy breezy lemon squeezy

Holy moly guacamole

and what about gym? What ‘bout big butts?

u wanted see my proteins so watch me going nuts Хотя лимон такой кислющий

Фрукт полезный и целебный

Фиолетовая, красивая, ароматная сладкая слива

Спрашиваешь, откуда брать силы в зале, чтобы вырастить орех?

Еще раз спросишь, откуда беру протеин – таки получишь на орехи