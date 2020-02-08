На главную номинацию Оскар 2020 Лучший фильм претендуют сразу девять лент. Претендентами являются работы таких мастеров, как Мартин Скорсезе и Квентин Тарантино, а также фильмы лауреаты Каннского и Венецианского кинофестивалей.

Факты ICTV рассказывают о претендентах на главную награду 92-й церемонии Американской киноакадемии.

Джокер

Режиссер: Тодд Филлипс

В главных ролях: Хоакин Феникс, Роберт Де Ниро, Зази Битц

Лента рассказывает о неудачнике стендап-комике Артуре Флеке. Он живет вместе с больной матерью в небольшой квартире в Готэме и страдает от редкого психического заболевания, которое вызывает у него приступы неконтролируемого смеха.

После того как ведущий вечернего ток-шоу Мюррей Франклин публично высмеивает Флека на телевидении, а мать попадает в больницу, Артур решает заставить всех вокруг страдать – Флек наносит грим и берет себе псевдоним Джокер.

Лента удостоилась главной награды Венецианского кинофестиваля – Золотого льва.

Рейтинг IMDb: 8.6

Рейтинг Rotten Tomatoes: 69% из средней оценкой 7.27/10 на основе 533 рецензий.

1917

Режиссер: Сэм Мендес

В главных ролях: Джордж Маккей, Дин Чарльз Чэпмен, Бенедикт Камбербэтч

Фильм расскажет о событиях одного дня Первой мировой войны от имени двух молодых солдат Скофилда и Блейка. Они должны пересечь территорию врага и донести приказ об отмене атаки. В противном случае батальон из 1600 солдат попадет в смертельную ловушку.

Для Блейка эта задача становится личной, ведь в том батальоне его родной брат.

Фильм удостоился премии Гильдии продюсеров Америки в главной категории – Лучший фильм.

Рейтинг IMDb: 8.6

Рейтинг Rotten Tomatoes: 89% из средней оценкой 8.4/10 на основе 368 рецензий.

Ирландец

Режиссер: Мартин Скорсезе

В главных ролях: Роберт Де Ниро, Аль Пачино, Джо Пеши

Фильм рассказывает историю жизни Фрэнка Ширана по кличке Ирландец. Ширан прошел Вторую мировую войну и научился убивать. Вернувшись в США, к мирной жизни, он нашел применение своим навыкам. О том, что и как он делал, Ширан делится на смертном одре.

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На счету Ирландца гибель двадцати пяти гангстеров, в том числе знаменитого профсоюзного деятеля Джимми Хоффа, с которым они были хорошими друзьями.

Фильм основан на романе Чарльза Брандта Я слышал, ты красишь дома. Бюджет ленты $159 млн, тогда как кассовые сборы только $6.6 млн.

Рейтинг IMDb: 8.0

Рейтинг Rotten Tomatoes: 96% из средней оценке 8.78/10 на основе 411 рецензий.

Однажды… в Голливуде

Режиссер: Квентин Тарантино

В главных ролях: Леонардо Ди Каприо, Брэд Питт, Марго Робби

Лос-Анджелес, конец 1960-х. Сюжет фильма рассказывает историю актера Рика Далтона, который теряет популярность, и его каскадера Клиффа. Также история охватывает события связаны с сектой Чарльза Мэнсона, которая убила беременную жену режиссера Романа Полански Шэрон Тейт.

Главные герои оказываются втянутыми в кровавую расправу и попадают в смертельную ловушку, из которой ищут спасения.

Фильм получил награду Золотой глобус в номинации Лучший фильм – комедия или мюзикл.

Рейтинг IMDb: 7.8

Рейтинг Rotten Tomatoes: 85% из средней оценке 7.83/10 на основе 515 рецензий.

Кролик Джоджо

Режиссер: Тайка Вайтити

В главных ролях: Роман Гриффин Дэвис, Скарлетт Йоханссон, Томасин Маккензи

В центре сюжета – 10-летний мальчик Джоджо, который пытается стать членом нацистского режима во время Второй мировой войны. Пропавшего отца мальчик заменяет воображаемым другом, которым становится Адольф Гитлер, но по характеристикам отличается от всем известного фюрера Третьего Рейха.

Конфликт нарастает, когда Джоджо обнаруживает в своем доме еврейскую девочку, которую прячет его мать.

Лента получила Гран-при на Международном кинофестивале в Торонто.

Рейтинг IMDb: 8.0

Рейтинг Rotten Tomatoes: 80% из средней оценке 7.52/10 на основе 361 рецензий.

Брачная история

Режиссер: Ноа Баумбах

В главных ролях: Скарлетт Йоханссон, Адам Драйвер, Лора Дерн

Картина рассказывает о затяжном процессе развода в семье театрального режиссера Чарли и его жены актрисы Николь. Несмотря на развод они хотели сохранить теплые отношения, но все стало хуже, когда в дело вмешались юристы.

Еще одной проблемой, которая встает перед героями – они должны разобраться с опекой над своим маленьким сыном.

Национальный совет кинокритиков США отнесла ленту в топ-10 лучших в 2019 году.

Рейтинг IMDb: 8.1

Рейтинг Rotten Tomatoes: 95% из средней оценке 8.9/10 на основе 336 рецензий.

Маленькие женщины

Режиссер: Грета Гервинг

В главных ролях: Сирша Ронан, Эмма Уотсон, Флоренс Пью

Фильм рассказывает о непростой судьбе четырех сестер Марч, живущих в 1860-х годах в Новой Англии во времена Гражданской войны в США.

Джо – мечтает стать писательницей и уже пробует писать роман, Мег – старшая из сестер, тяжело воспринимает общепринятые нормы брака, Бет – замкнутая любительница музыки, а Эми – самая юная и энергичная из сестер. Они непохожи между собой, но сталкиваются с одинаковыми проблемами на пути к взрослой жизни.

Общество кинокритиков Бостона выбрало ленту лучшим фильмом 2019 года.

Рейтинг IMDb: 8.2

Рейтинг Rotten Tomatoes: 95% из средней оценке 8.59 / 10 на основе 344 рецензий.

Паразиты

Режиссер: Пон Чжун Хо

В главных ролях: Сон Кан Хо, Ли Сон Гюн, Чо Еджон

В центре сюжета бедная корейская семья из четырех человек. В которой все меняется, когда старший сын Ки-ву получает предложение подзаработать репетитором в доме богачей.

Он делает фальшивые документы, производит хорошее впечатление и получает работу. Тогда герой планирует помочь другим членам семьи трудоустроиться прислугой в этот дом.

Фильм получил Золотую пальмовую ветвь на 72-м Каннском кинофестивале.

Рейтинг IMDb: 8.6

Рейтинг Rotten Tomatoes: 95% из средней оценке 8.59/10 на основе 344 рецензий.

Ford против Ferrari

Режиссер: Джеймс Мэнголд

В главных ролях: Кристиан Бэйл, Мэтт Дэймон Катрина Балф

Фильм рассказывает подлинную историю борьбы между командами Форда и Феррари, которая развернулась на гонках Ле-Мана в 1966 году.

Сюжет вращается вокруг команды американских инженеров и конструкторов во главе с автомобильным провидцем Кэрроллом Шелби и его британским водителем Кеном Майлзом, которого прислал Генри Форд II и Ли Якокк с целью создания с нуля абсолютно нового автомобиля, который сможет превзойти команду Энцо Феррари.

Бостонская ассоциация кинокритиков отнесла ленту в топ-10 лучших в 2019 году.

Рейтинг IMDb: 8.2

Рейтинг Rotten Tomatoes: 92% из средней оценкой 7.75/10 на основе 313 рецензий.

Церемония вручения кинопремии Оскар состоится в Лос-Анджелесе в театре Dolby в ночь с 9-го на 10-е февраля 2020 года.

К слову, букмекеры дали свой прогноз и определили главных фаворитов кинопремии Оскар.