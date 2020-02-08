PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Шоу-бизнес / Музыка

Отбор на Евровидение 2020: порядок выступления участников в первом полуфинале

После объявления полного состава участников национального отбора на Евровидение 2020 прошла жеребьевка, которая определила порядок выступлений полуфиналистов.

Первый полуфинал отбора пройдет 8 февраля, а второй – 15 февраля. Финал состоится 22 февраля.

Читайте: Песни участников нацотбора на Евровидение 2020

К слову, в каждом полуфинале споет по восемь конкурсантов.

Порядок выступления участников в первом полуфинале нацотбора на Евровидение:

  1. [О]
  2. Jerry Heil
  3.  Катя Chilly
  4.  Krutь
  5.  Go-A
  6. Cloudless
  7.  Gio
  8. Assol

Ранее Факты ICTV писали, что телеканалы СТБ и UA: Общественное вещание объявили имя членов жюри, которые будут оценивать участников национального отбора на Евровидение 2020.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка