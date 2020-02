Пока весь киномир готовится к главной киноцеремонии года – Оскар 2020, Факты ICTV предлагают послушать 5 саундтреков, которые претендуют на победу в номинации Лучшая песня. Саундтреки в этом году разнообразные – от Элтона Джона до Рэнди Ньюмана.

Номинанты на кинопремию в категории Лучшая оригинальная песня к фильму выполнят свои композиции непосредственно во время церемонии вручения.

Элтон Джон споет (I’m Gonna) Love Me Again из фильма Рокетмен, Рэнди Ньюман сыграет I Can not Let You Throw Yourself Away из мультфильма История игрушек 4, Синтия Эриво выполнит Stand Up из фильма Гарриет, Крисси Метц представляет композицию I’m Standing With You из картины Прорыв, а Идина Мензел в компании с Авророй Аксенс исполнят Into The Unknown из Ледяное сердце 2.

I Can not Let You Throw Yourself Away

(I’m Gonna) Love Me Again

Stand Up

I’m Standing With You

Into The Unknown

Также во время церемонии запланировано специальное появление барабанщика хип-хоп группы The Roots Амира Томпсона, более известного как Questlove и инструментальное выступление под управлением Эймар Нун – первой женщины-дерегента в истории Оскара.

К слову, букмекеры дали свой прогноз и определили главных фаворитов кинопремии Оскар.