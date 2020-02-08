PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Шоу-бизнес / Музыка

Все выступления первого полуфинала отбора на Евровидение

Прошел первый полуфинал национального отбора на Евровидение 2020. Восемь участников представили свои конкурсные номера.

В первом полуфинале выступили Группа [О], Jerry Heil, Katya Chilly, Krutь, Go-A, Cloudless, Gio и Assol.

Читайте: Отбор на Евровидение 2020: кто должен представлять Украину (ГОЛОСОВАНИЕ)

Выступление Группы [О] стартовал из зрительского зала, именно оттуда вышла вокалистка коллектива Ольга.

Группа [О] – Там, куди я йду

Jerry Heil – Vegan

Катя Chilly – Піч

KRUTЬ — 99

Go-A – Соловей

Cloudless – Drown me down

GIO – Feeling so lost

Assol – Save it

Ранее Факты ICTV публиковали все, что известно о национальном отборе на Евровидение 2020 в Украине.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка