Первый полуфинал национального отбора стартует 8 февраля в 19.00. По результатам голосования зрителей и оценок судей определятся три финалиста. Стоит отметить, что если несколько артистов наберут одинаковое количество баллов, то отдадут предпочтение тому, кто набрал больше голосов зрителей.

Голосовать на отборе на Евровидение 2020 можно при помощи СМС с порядковым номером конкурсанта на номер 7766. Порядок, в котором участники нацотбора выступают – это и есть код для голосования.

Также бесплатно проголосовать можно при помощи мобильного приложения Телепортал.

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К слову, засчитывается за одного участника только одно SMS с одного номера или один голос в приложении.

Список участников первого полуфинала:

Группа [О] Jerry Heil Katya Chilly Krutь Go-A Cloudless Gio Assol

Ранее Факты ICTV публиковали все песни участников нацотбора на Евровидение 2020, с которыми конкурсанты соревнуются за поездку на международный песенный конкурс в Роттердам.