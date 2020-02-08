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Факты / Шоу-бизнес / Музыка

Не забрала тебя холодная могила: лучшие шутки Притулы на отборе на Евровидение 2020

Традиционно ведущим национального отбора на Евровидение стал Сергей Притула.

Еще с самого начала можно было понять, что ведущий в ударе и нас ждет интересный первый полуфинал.

Первой под руку маэстро попала член жюри Тина Кароль. Ей Притула, как дебютантке предложил поставить могорыч. К слову, особенно этому обрадовался Андрей Данилко.

– Хорошо, вы знаете, что новенькие после полуфинала выставляют могарыч? Поэтому, пожалуйста, после эфира зайдите ко мне в гримерку, чтобы накрыть там поляну. Стаканы у Данилко, если что, – пошутил Притула.

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На простых шутках Притула не остановился и со временем перешел на поэзию. Когда выступал Gio со своей песней о несчастной любви, ведущий решил его поддержать и в стихах рассказал историю о том, как от него ушла девушка.

І я тебе любив, і ти мене любила,

І не забрала тебе холодная могила.

Він пальцем поманив

І ти на задніх лапках.

Ненавиджу тебе, мужик у жовтих тапках.

Однако лучше стоит все и сразу посмотреть в полной версии отбора на Евровидение 2020.

Ранее Факты ICTV публиковали все выступления первого полуфинала национального отбора на Евровидение.

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