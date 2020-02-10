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Факты / Шоу-бизнес / Звезды

Билли Айлиш спела на церемонии Оскар песню The Beatles

В Лос-Анджелесе отгремела премия Оскар 2020. Это уже 92 церемония, которая, кстати, после успеха прошлого года снова прошла без ведущего – в третий раз в истории.

В этом году на церемонии Оскар выступила очень популярная молодая певица Билли Айлиш.

Она до последнего держала интригу, не говоря, с какой именно композицией выступит на церемонии.

Однако выступление певицы изрядно поразило фанатов. Она выполнила легендарный хит группы The Beatles Yesterday. Тем самым Билли Айлиш почтила память кинематографистов, которые уже умерли.

Ее выступление объявил Стивен Спилберг.

Под Yesterday в исполнении Билли Айлиш на экране появляются представители киноиндустрии, умершие в прошлом году.

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Билли Айлиш появилась на красной дорожке в ярком образе.

 

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Billie Eilish has arrived. Tune in for her special #Oscars performance.

Публикация от The Academy (@theacademy)

Напомним, Билли Айлиш стала абсолютной триумфаторкой премии Grammy 2020, завоевав статуэтки во всех главных номинациях.

К слову, Эминем неожиданно зажег на сцене кинопремии Оскар 2020.

Фото: Dreamstime

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