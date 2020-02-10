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Четвертая беременность: Седокова ждет ребенка от баскетболиста Химок

Бывшая солистка поп-группы ВИА Гра Анна Седокова объявила о беременности. Певица встречается с 27-летним баскетболистом Химок Янисом Тиммой.

– Опять беременна, что ли? – спросила подписчица в комментариях Instagram под одним из постов Седоковой.

– Да, – ответила Анна.

Читайте: Облизывает девушку в маске: Анна Седокова показала откровенное видео (18+)

Седокова беременна от баскетболиста Химок

Ранее Седокова поделилась фото, на котором показала экстремальное декольте в красном платье.

Источник: Аnnasedokova

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