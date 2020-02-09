13 января американская киноакадемия объявила списки номинантов на самую престижную кинопремию Оскар в 2020 году.

Претенденты будут соревноваться за заветные статуэтки Оскар в 24-х номинациях.

Наибольшее количество номинаций, одиннадцать, получил фильм-победитель Венецианского кинофестиваля Джокер от режиссера Тодда Филлипса. Сразу в десяти категориях будут соревноваться три фильма: Ирландец, 1917 и Однажды в… в Голливуде.

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На победу в главной номинации на Лучший фильм претендуют сразу девять лент: Ирландец, 1917, Джокер, Однажды… в Голливуде, Паразиты, Ford против Ferrari, Маленькие женщины, Кролик Джоджо и Брачная история.

Факты ICTV подготовили голосования и предлагают вам выбрать своих фаворитов в основных номинациях на Оскар 2020.