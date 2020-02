Американский рэпер Эминем выступил на церемонии вручения наград 92-й киноакадемии Оскар 2020 в Лос-Анджелесе.

Появление певца раньше не была анонсирована организаторами и стала сюрпризом для гостей церемонии.

Эминем исполнил свой легендарный хит Lose Yourself, за который получил статуэтку Оскар в 2003 году за саундтрек к фильму 8 миля режиссера Кертиса Хэнсона.

Зрители в зале театра Dolby после выступления певца стоя аплодировали, а во время исполнения в такт качали головами.

В Twitter певец написал, что ему понадобилось 18 лет, чтобы вернулся на сцену кинопремии Оскар.

Look, if you had another shot, another opportunity… Thanks for having me @TheAcademy. Sorry it took me 18 years to get here. pic.twitter.com/CmSw2hmcZo

— Marshall Mathers (@Eminem) February 10, 2020