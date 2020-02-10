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Факты / Шоу-бизнес / Кино

Хоакин Феникс получил Оскар за лучшую мужскую роль

Хоакин Феникс стал лауреатом премии Оскар 2020 в номинации Лучшая мужская роль. Свою статуэтку актер получил с рук Оливии Колман на церемонии вручения Киноакадемии в театре Dolby в Лос-Анджелесе.

45-летний актер удостоился награды за блестящее воплощение Артура Флека в ленте Тода Филлипса Джокер.

Хоакин Феникс Джокер

Кроме Феникса на награду Оскар претендовали Адам Драйвер (Брачная история), Джонатан Прайс (Два Папы), Леонардо Ди Каприо (Однажды… в Голливуде) и Антонио Бандерас (Боль и слава).

Читайте: Победитель номинации лучший режиссер – Оскар 2020

Для Феникса это первая статуэтка от Американской киноакадемии. Ранее актер трижды номинировался за роли второго плана в фильмах Гладиатор и Переступить черту, а также за главную роль в картине Мастер.

Факты ICTV подробно рассказывали о главных претендентов на премию в номинации Лучшая мужская роль и Лучшая женская роль.

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