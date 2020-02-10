Премию Оскар 2020 за лучшие костюмы получил фильм Маленькие женщины, в частности костюмер Жаклин Дюрран.

Награду ей вручила актриса Кристен Уиг и Майя Рудольф на 92-й церемонии Оскар в Лос-Анджелесе.

Жаклин уже получала премию Оскар в номинации Лучший дизайн костюмов за фильм Анна Каренина, а также номинировалась на премию за фильмы Искупление и Гордость и предубеждение.

Маленькие женщины также получили пять номинаций на премию BAFTA, победив в категории Лучший дизайн костюмов.

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Маленькие женщины – это американский драматический фильм режиссера Греты Гервиг.

Фильм рассказывает о взрослении четырех сестер Марч, живущих в 1860-х годах в Новой Англии во времена Гражданской войны в США.

Костюмерам удалось очень хорошо воссоздать наряды тех времен, при этом сделав их качественными, яркими и красивыми.

Также на премию претендовали фильмы ирландец, Кролик Джоджо, Однажды в Голливуде и Джокер.

К слову, на платье Натали Портман вышиты имена женщин-режиссеров, которых не номинировали на Оскар.