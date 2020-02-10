Фильм Скандал удостоился статуэтки Оскар за Лучшие прически и грим.

Награду Казу Хиро, Энн Морган и Вивиан Бейкер вручили во время 92-й церемонии вручения наград Американской киноакадемии в театре Dolby в Лос-Анджелесе.

Также на победу в номинации Лучшие прически и грим претендовали: Ники Ледерманн и Кай Георгиу (Джокер), Джереми Вудхед (Джуди), Пол Гуч, Арджен Туйтен и Дэвид Уайт (Малефисента: Владычица тьмы) и Наоми Донн, Тристан Верслуйс и Ребекка Коул (1917).

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Лента Скандал режиссера Джея Роуча представлена ​​на Оскар 2020 в трех номинациях.

Фильм рассказывает о том, как Гретхен Карлсон положила начало кампании против сексуальных домогательств и дискриминации по половому признаку на американском телеканале Fox News.

К слову, Факты ICTV рассказывали о главных номинантах на победу в категории Лучший фильм.