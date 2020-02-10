PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Шоу-бизнес / Кино

Кто получил Оскар 2020 за прически и грим

Фильм Скандал удостоился статуэтки Оскар за Лучшие прически и грим.

Награду Казу Хиро, Энн Морган и Вивиан Бейкер вручили во время 92-й церемонии вручения наград Американской киноакадемии в театре Dolby в Лос-Анджелесе.

Также на победу в номинации Лучшие прически и грим претендовали: Ники Ледерманн и Кай Георгиу (Джокер), Джереми Вудхед (Джуди), Пол Гуч, Арджен Туйтен и Дэвид Уайт (Малефисента: Владычица тьмы) и Наоми Донн, Тристан Верслуйс и Ребекка Коул (1917).

Читайте: Лучшая операторская работа по версии Оскар 2020

Лента Скандал режиссера Джея Роуча представлена ​​на Оскар 2020 в трех номинациях.

Фильм рассказывает о том, как Гретхен Карлсон положила начало кампании против сексуальных домогательств и дискриминации по половому признаку на американском телеканале Fox News.

К слову, Факты ICTV рассказывали о главных номинантах на победу в категории Лучший фильм.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка