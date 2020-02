На 92-ю церемонию вручения премии Оскар Киану Ривз пришел с мамой – 76-летней художницей по костюмам Патрисией Тейлор.

Пользователей соцсетей это не оставило равнодушными.

Они сразу начали активное обсуждение.

– Киану Ривз с мамой на Оскаре. Повторяем: КИАНУ РИВЗ С МАМОЙ НА ОСКАРЕ!

Keanu Reeves and his mom at the #Oscars. We repeat, KEANU REEVES AND HIS MOM AT THE OSCARS. pic.twitter.com/KCRATK03Wk — E! News (@enews) February 10, 2020

Читайте: Спайк Ли почтил память Коби Брайанта на церемонии Оскар 2020

– Киану Ривз вернулся на красную дорожку Оскара через девять лет, и его появление заслуживает ожидания.

Keanu Reeves has made his return to the Oscars red carpet after nine years away — and his appearance was well worth the wait.https://t.co/sdI7H8RHkJ — InStyle (@InStyle) February 10, 2020

– Семейное дело. Киану Ривз и его мама Патриция Тейлор ударили по красной ковровой дорожке Оскара.

Family affair. Keanu Reeves and his mom Patricia Taylor have hit the #Oscars red carpet https://t.co/p6WbptWWPr pic.twitter.com/Favdih5WL7 — The Hollywood Reporter (@THR) February 10, 2020

К слову, мы также сделали подборку лучших и самых ярких образов звезд с премии Оскар.