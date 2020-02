MOONZOO и F.M.F. Sure - что известно об участниках нацотбора на Евровидение 2020

На национальном отборе на Евровидение 2020 во втором полуфинале под первым номером выступит группа MOONZOO в колаборации с F.M.F. Sure.

MOONZOO feat. F.M.F. Sure – Maze

MOONZOO – львовский электронная группа, которая была создана в 2018 году. Участники коллектива определяют свой стиль, как Sad Dance – танцевальная музыка для тех, кому не весело.

Альбом Alive с одноименным синглом вышел в 2018 году. Чтобы записать пластинку группе пришлось отказаться от концертной деятельности, хотя, стоит отметить, это одна из важнейших финансовых поддержек артиста.

Городские студии MOONZOO не баловали, поэтому они создали ее домашних условиях. К слову трек на Евровидение записали также на кухне.

Несмотря на отказ от концертов, первые клипы коллектив снял в формате лайв-видео на необычных локациях во Львове: трамвайном депо, подвале костела и в заброшенных помещениях завода.

Во время записи пластинки MOONZOO начали сотрудничать с F.M.F. Sure – американским рэпером нигерийского происхождения.

– Мы работали с Френсисом в одном здании и как-то случайно познакомились на одной из вечеринок. Это было во Львове. Он работает в IT-компании, а я был руководителем одного стартапа. Я ему сбросил наш трек, до этого он работал совсем в другом стиле, но ему очень понравилось, поэтому мы довольно быстро сделали с ним четыре песни, – рассказал солист MOONZOO Александр Васецкий.

F.M.F. Sure в двухлетнем возрасте переехал с семьей в США и проживал во Флориде. Он более 20 лет посвятил музыке. За это время реализовал несколько музыкальных проектов в различных жанрах в США и Нигерии, написал более 200 текстов.

С октября 2016 года F.M.F. Sure проживает во Львове и работает на нескольких проектах. При выборе сценического имени F.M.F. Sure руководствовался своими основными жизненными ценностями – семьей, друзьями и позитивным взглядом на будущее. F.M.F. – for my family, for my friends, for my future.

Вместе музыканты успели записать три трека. Четвертой общей композицией стала песня Maze, с которой они и отправились на нацотбор Евровидение 2020.

– Не известная широкой публике группа, без спонсоров и без большой финансовой поддержки, которая записала песню буквально на кухне, смогла попасть на конкурс. Для меня это свидетельствует о положительных изменениях, которые происходят в украинской культуре, – добавил солист группы.

Также он рассказал, что песня для отбора на Евровидение 2020 записали довольно быстро.

– Когда мы решили идти на Евровидение, то до подачи заявки оставался месяц. Мы очень быстро ее написали, буквально в последний день Фрэнсис пришел ко мне домой и за 40 минут написал и записал свою партию, – рассказал Александр Васецкий.

