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Факты / Шоу-бизнес / Звезды

На Оскаре сделали отсылку к провальному фильму Кошки

В ночь с 9 на 10 февраля в Лос-Анджелесе прошла 92 церемония вручения премии Оскар.

В этом году она снова прошла без ведущего – уже трижды за всю историю Оскар.

Самую высокую награду – Лучший фильм – забрала корейская картина Паразиты.

Не прошла премия и без забавных ситуаций.

Так, во время вручения награды за лучшие визуальные эффекты, актеры фильма Кошки сделали отсылку к их фильму, поскольку его экранизацию считают провалом.

– В качестве участников фильма Кошки, никто больше нас не понимает важности хороших визуальных эффектов, – сказали актеры.

Читайте: Паразиты - победитель номинации Лучший фильм по версии Оскар 2020 Хоакин Феникс получил Оскар за лучшую мужскую роль Победитель номинации лучший режиссер - Оскар 2020

Фильм Кошки основан на одноименном сценическом мюзикле.

Его не оценили не только кинокритики, а и зрители.

К слову, ранее мы писали рецензию на фильм Кошки, где подробно разбирали, что именно пошло не так.

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