На Оскаре сделали отсылку к провальному фильму Кошки

В ночь с 9 на 10 февраля в Лос-Анджелесе прошла 92 церемония вручения премии Оскар.

В этом году она снова прошла без ведущего – уже трижды за всю историю Оскар.

Самую высокую награду – Лучший фильм – забрала корейская картина Паразиты.

Не прошла премия и без забавных ситуаций.

Так, во время вручения награды за лучшие визуальные эффекты, актеры фильма Кошки сделали отсылку к их фильму, поскольку его экранизацию считают провалом.

James Corden (@JKCorden) and @RebelWilson took the #Oscars stage to present the award for visual effects: “As cast members of the motion picture #Cats, nobody more than us understands the importance of good visual effects” https://t.co/KRoEbZWjxo

— The Hollywood Reporter (@THR) February 10, 2020