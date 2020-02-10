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На платье Натали Портман вышиты имена женщин-режиссеров, которых не номинировали на Оскар

В Лос-Анджелесе проходит церемония вручения премии Оскар 2020.

Звезды уже успели покрасоваться своими нарядами на красной дорожке.

Все пытались привлечь к себе внимание: то яркими нарядами, то своей социальной позициею.

Так, американская актриса Натали Портман надела “красноречивое” платье.

Оскар 2020: Наталі Портман у накидці з іменами жінок-режисерів

Голливудская актриса надела черно-золотистое платье с атласной накидкой от модного дома Dior.

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На платье Портман вышиты имена всех женщин-режиссеров, которых в этом году не номинировали на Оскар, хотя могли бы.

Таким образом Натали Портман намекнула на гендерную дискриминацию в Голливуде.

К слову, мы также сделали подборку лучших и самых ярких образов звезд с премии Оскар.

Фото: Getty Images

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