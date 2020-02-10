В Лос-Анджелесе проходит церемония вручения премии Оскар 2020.
Звезды уже успели покрасоваться своими нарядами на красной дорожке.
Все пытались привлечь к себе внимание: то яркими нарядами, то своей социальной позициею.
Так, американская актриса Натали Портман надела “красноречивое” платье.
Голливудская актриса надела черно-золотистое платье с атласной накидкой от модного дома Dior.Читайте: Киану Ривз пришел на церемонию Оскар с мамой Том Хэнкс отжался на красной дорожке Оскара 2020 Спайк Ли почтил память Коби Брайанта на церемонии Оскар 2020
На платье Портман вышиты имена всех женщин-режиссеров, которых в этом году не номинировали на Оскар, хотя могли бы.
Таким образом Натали Портман намекнула на гендерную дискриминацию в Голливуде.
К слову, мы также сделали подборку лучших и самых ярких образов звезд с премии Оскар.