Лучшая музыка к фильму по версии Оскар 2020

Исландская виолончелистка Гильдур Гуднадоттир получила награду Оскар 2020 за написанную музыку к фильму Джокер режиссера Тодда Филлипса.

Награду ей вручили Галь Гадот, Сигуни Уивер и Бри Ларсон во время 92-й церемонии вручения наград Американской киноакадемии в театре Dolby в Лос-Анджелесе.

Гуднадоттир уже удостоилась награды Золотой глобус и Венецианского кинофестиваля за лучшую музыку к фильму Джокер. Также в 2020 году она получила статуэтку Grammy за лучший саундтрек к сериалу Чернобыль.

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Кроме Гильдур Гуднадоттир на награду претендовали композиторы Томас Ньюман (1917), Александр Деспла (Маленькие женщины), Рэнди Ньюман (Брачная история) и Джон Уильямс (Звездные войны: Скайуокер. Восход).

Также вы можете послушать всех номинантов Оскар 2020 на Лучший саундтрек к фильму.