Кинооператор фильма 1917 Роджер Дикинс получил Оскар за Лучшую операторскую работу в фильме.

Награду ему вручили Марк Тейлор и Стюарт Уилсон во время 92-й церемонии вручения наград Американской киноакадемии в театре Dolby в Лос-Анджелесе.

За работу в ленте 1917 70-летний Дикинс уже получил награду британской премии BAFTA.

Читайте: Эминем неожиданно зажег на сцене кинопремии Оскар 2020

Для кинооператора это уже вторая статуэтка Оскар, первую он получил в 2017 году за работу в ленте Бегущий по лезвию 2049. Также он является тринадцятикратным номинантом премии – первой была номинация за работу в ленте Побег из Шоушенка в 1994 году.

Кроме Дикинса на награду претендовали Родриго Прието (Ирландец), Лоуренс Шер (Джокер), Джарин Блашке (Маяк) и Роберт Ричардсон (Однажды… в Голливуде).

К слову, Факты ICTV рассказывали о главных номинантах на победу в категории Лучший фильм.