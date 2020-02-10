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Факты / Шоу-бизнес / Кино

Лучший адаптированный сценарий по версии Оскар 2020

Кролик Джоджо стал лауреатом кинопремии Оскар 2020 в номинации Лучший адаптированный сценарий. Награду вручили Натали Портман и Тимоти Шаламе во время 92-й церемонии вручения наград Американской киноакадемии в театре Dolby в Лос-Анджелесе.

Фильм Тайка Вайтити снятый по мотивам книги Кристины Лененс Caging Skies.

Ранее режиссер фильма Тайка Вайтити уже удостоился награды за Лучший адаптированный сценарий на премии BAFTA.

Читайте: Лучший оригинальный сценарий по версии Оскар 2020

Также на награду в этой номинации претендовали Стивен Заиллян (Ирландец на основе мемуаров Чарльза Брандта Я слышал, ты красишь дома), Тодд Филлипс и Скотт Сильвер (Джокер на основе комиксов DC Comics), Грета Гервинг (Маленькие женщины по одноименному роману Луизы Мэй Олкотт ) и Энтони Маккартен (Два Папы на основе пьесы Папа).

Факты ICTV рассказывали о главных номинантов кинопремии в категории Лучший фильм.

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