Кролик Джоджо стал лауреатом кинопремии Оскар 2020 в номинации Лучший адаптированный сценарий. Награду вручили Натали Портман и Тимоти Шаламе во время 92-й церемонии вручения наград Американской киноакадемии в театре Dolby в Лос-Анджелесе.

Фильм Тайка Вайтити снятый по мотивам книги Кристины Лененс Caging Skies.

Ранее режиссер фильма Тайка Вайтити уже удостоился награды за Лучший адаптированный сценарий на премии BAFTA.

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Также на награду в этой номинации претендовали Стивен Заиллян (Ирландец на основе мемуаров Чарльза Брандта Я слышал, ты красишь дома), Тодд Филлипс и Скотт Сильвер (Джокер на основе комиксов DC Comics), Грета Гервинг (Маленькие женщины по одноименному роману Луизы Мэй Олкотт ) и Энтони Маккартен (Два Папы на основе пьесы Папа).

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