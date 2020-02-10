Американская фабрика получила награду Оскар 2020 в категории Лучший документальный фильм. Награду вручил актер Марк Руффало во время 92-й церемонии Американской киноакадемии в театре Dolby в Лос-Анджелесе.

Режиссерами ленты выступили Стивен Богнар и Джулия Райхерт. Американская фабрика рассказывает о заводе китайской компании Fuyao в штате Огайо, который открыл китайский миллиардер на базе заброшенного завода компании General Motors.

Он нанимает на работу 2 тыс. работников, однако первые дни оптимизма меняются на серию неудач.

Фильм получил награду Премии Гильдии режиссеров Америки за лучшую документальную работу.

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Также на награду претендовали ленты: Для Самы, Пещера, Грань демократии и Страна меда.

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