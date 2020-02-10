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Лучший иностранный фильм по версии Оскар 2020

Паразиты стали лауреатом кинопремии Оскар 2020 в номинации Лучший иностранный фильм. Создателям корейской ленты вручили награду во время 92-й церемонии вручения наград Оскар в театре Dolby в Лос-Анджелесе.

Режиссером фильма выступил Пон Чжун Хо. Корейский лента рассказывает о бедной корейской семье из четырех человек. В которой все меняется, когда старший сын Ки-ву получает предложение подзаработать репетитором в доме богачей. Он обманным путем решает помочь получить работу и другим членам семьи в этом доме.

Лента также получила Золотую пальмовую ветвь на Каннском кинофестивале в категории Лучший фильм, награды Золотой глобус и BAFTA за лучший иностранный фильм.

Читайте: Лучший адаптированный сценарий по версии Оскар 2020

В этом году на кинопремию Оскар ее выдвинули в шести номинациях, среди которых Лучший фильм, Лучшая режиссура и Лучший оригинальный сценарий.

Также на победу в номинации Лучший иностранный фильм претендовали следующие картины: Отверженные (Франция), Страна меда (Македония), Боль и слава (Испания) и Тело Христово (Польша).

Паразиты также получили Оскар 2020 за лучший оригинальный сценарий.

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