Мультфильм История игрушек 4 победил на Оскаре 2020 в категории Лучший анимационный фильм. Создателям мультфильма вручила статуэтку актриса Минди Калинг во время 92-й церемонии вручения наград Американской киноакадемии Оскар в театре Dolby в Лос-Анджелесе.

Мультик рассказывает об очередном воссоединении старых друзей, среди которых ковбой Вуди, астронавт по кличке Базз Лайтер, собака Слинко, а также тиранозавр Рекс. Они и многие другие снова соберутся вместе, чтобы отправиться навстречу приключениям.

Также на победу в этой номинации претендовали мультфильмы: Клаус, Я потерял свое тело, Как приручить дракона 3 и Потерянное звено эволюции.

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Производством мультфильма История игрушек 4 занималась анимационная студия Pixar. Режиссером выступил Джош Кули. Также он работал над мультфильмами Рататуй, Тачки, Вверх.

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