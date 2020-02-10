PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Шоу-бизнес / Кино

Лучший мультфильм по версии Оскар 2020

Мультфильм История игрушек 4 победил на Оскаре 2020 в категории Лучший анимационный фильм. Создателям мультфильма вручила статуэтку актриса Минди Калинг во время 92-й церемонии вручения наград Американской киноакадемии Оскар в театре Dolby в Лос-Анджелесе.

Мультик рассказывает об очередном воссоединении старых друзей, среди которых ковбой Вуди, астронавт по кличке Базз Лайтер, собака Слинко, а также тиранозавр Рекс. Они и многие другие снова соберутся вместе, чтобы отправиться навстречу приключениям.

Также на победу в этой номинации претендовали мультфильмы: Клаус, Я потерял свое тело, Как приручить дракона 3 и Потерянное звено эволюции.

Читайте: Победитель номинации Лучший актер второго плана – Оскар 2020

Производством мультфильма История игрушек 4 занималась анимационная студия Pixar. Режиссером выступил Джош Кули. Также он работал над мультфильмами Рататуй, Тачки, Вверх.

Также Факты ICTV рассказывали о фильмах, которые удостоились наибольшего количества наград за всю истории кинопремии Оскар.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка