Фильм Паразиты получил Оскар в категории Лучший оригинальный сценарий.

Награду Пон Джун Хо и Хан Джин Вон вручили Дайан Китон и Киану Ривз во время 92-й церемонии вручения наград Американской киноакадемии в театре Dolby в Лос-Анджелесе.

Паразиты – это история о бедной корейской семье из четырех человек. В которой все меняется, когда старший сын Ки-ву получает предложение подзаработать репетитором в доме богачей.

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Он делает фальшивые документы, производит хорошее впечатление и получает работу. Именно тогда у парня возникает идея помочь другим членам семьи трудоустроиться прислугой в этот дом.

Также на награду в номинации претендовали: Райан Джонсон (Ножи наголо), Ноа Баумбах (Брачная история), Сэм Мендес и Кристи Уилсон-Кэрнс (1917) и Квентин Тарантино (Однажды … в Голливуде).

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