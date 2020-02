Лучший саундтрек по версии Оскар 2020

Песня (I’m Gonna) Love Me Again Элтона Джона для фильма Рокетмен получила статуэтку Оскар в категории Лучший саундтрек к фильму.

Награду Элтону Джону вручили Бри Ларсон, Галь Гадот и Сигуни Уивер во время 92-й церемонии Оскар 2020 в театре Dolby в Лос-Анджелесе.

72-летний музыкант уже является лауреатом кинопремии Оскар 1995 за песню Can You Feel the Love Tonight написанную для мультфильма Король Лев. Также Элтон Джон является двукратным номинантом на премию за саундтреки к мультфильму Король Лев – Hakuna Matata и Circle of Life.

Читайте: Лучшая музыка к фильму по версии Оскар 2020

Кроме Элтона Джона на победу в номинации претендовали Рэнди Ньюман с песней I Can not Let You Throw Yourself Away (История игрушек 4), Синтия Эриво – Stand Up (Гарриет), Крисси Метс I’m Standing With You (Прорыв) и Идина Мензел с Авророй Аксенс с песней Into The Unknown (Холодное сердце 2).

Также вы можете послушать всех номинантов Оскар 2020 на Лучший саундтрек к фильму.