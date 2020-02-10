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Факты / Шоу-бизнес / Музыка

Небейбі: Jerry Heil представила новый трек

Певица Jerry Heil представила на YouTube-канале новый трек под названием Небейбі.

На этот раз исполнительница решила спеть о пути от пацанки до барышни и потребности называть девушку леди.

– В конце лета мне написали из проекта От пацанки до барышни с предложением создать саундтрек. Я посмотрела видеовизитку участниц и сильно прониклась симпатией к каждой. В их глазах потенциал и глубина.

Под тенью событий, которые они прожили. Я хотела написать песню, которая зажгла дух девушек и всех, кто пережил издевательства, буллинг, кто почувствовал на себе жесткость недалеких людей, которые в свою очередь стали такими, потому что, видимо, тоже были обиженными, – написала исполнительница.

Певица добавила, что мы в этом мире просто работники, пришедшие сюда работать над собой.

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Напомним, Jerry Heil прошла в финал нацотбора на Евровидение 2020.

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