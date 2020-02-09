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Номинанты Оскар 2020 на Лучшего актера и актрису

В ночь с 9-го на 10-е февраля в Лос-Анджелесе в театре Dolby состоится 92-я церемония вручения кинопремии Оскар 2020.

Среди огромного количества категорий определят лучшего актера и актрису в главной и роли второго плана.

Факты ICTV знакомят вас с актерами и актрисами, которые номинированы на кинопремию.

Номинанты на Лучшего актера

  • Хоакин Феникс

В фильме Джокер Хоакин Феникс исполнил роль Артура Флека – уличного клоуна, который мечтает о карьере стендап-комика. Он живет вместе с больной матерью в небольшой квартире в Готэме и страдает от редкого психического заболевания, которое вызывает у него приступы неконтролируемого смеха.

В один момент Артур Флек решает заставить всех страдать и превращается в злодея Джокера.

Хоакин Феникс

Актер уже получил награду Золотой глобус, отличие Гильдии актеров и Выбор критиков за свою роль в фильме Джокер.

Ранее Хоакин Феникс уже трижды номинировался на Оскар: в 2000 году за роль второго плана в фильме Гладиатор, в 2006 году за роль в фильме Переступить черту и в 2013 за актерскую работу в фильме Мастер.

  • Адам Драйвер

В Брачной истории актер исполнил роль Чарли Барбера – театрального режиссера, у которого начинается разногласия с женой, за которыми следует сложный бракоразводный процесс.

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Он намерен спокойно разорвать брак, оставшись в дружеских отношениях с женой, актрисой Николь, но ситуация усложняются, когда в процесс вмешиваются юристы.

Адам Драйвер

За роль в Брачной истории Драйвер получил награду лучшего актера на кинофестивале в Торонто.

Ранее актер только один раз был номинирован на Оскар: в 2019 году за роль второго плана в фильме Черный клановец.

  • Леонардо Ди Каприо

Герой Ди Каприо в Однажды…в Голливуде – актер Рик Далтон, который переживает не лучшие времена. Ему не везет в карьере. Он сетует на то, что ему светят съемки только в телевизионных шоу, и начинает пить.

Его персонаж остро контрастирует с героем Брэда Питта – Клиффом Бутом, своим ассистентом, который не перебирает ролями.

Леонардо Ди Каприо

Ди Каприо уже является лауреатом Оскара за роль в ленте Выживший в 2016 году. Также он четыре раза был в числе номинантов: на роль второго плана в ленте Что гложет Гилберта Грейпа в 1994 году и на Лучшую роль в фильмах Авиатор (2005), Кровавый алмаз (2007) и Волк с Уолл-стрит (2014).

  • Джонатан Прайс

Герой Прайса – кардинал Хорхе Марио Бергольо, который собирается подать прошение об отставке. Папа Римский не принимает отставку кардинала и в процессе споров о проблемах католической церкви и взглядах на ее будущее, Папа признается Бергольо, что собирается отречься от папства.

Джонатан Прайс

Для 72-летнего Прайса – это первая номинация на Оскар в карьере.

  • Антонио Бандерас

Герой Бандераса – режиссер Сальвадор Майло, который переживает творческий кризис. Майло видится с важными людьми, как в жизни, так и в своих воспоминаниях. А еще судьба подбрасывает ему сюрпризы и шанс изменить будущее.

Антонио Бандерас

Для Бандераса это дебютная номинация от киноакадемии. Также у него есть пять номинаций на Золотой глобус в карьере. За роль в фильме Боль и слава Бандерас получил награду лучшего актера на Каннском кинофестивале.

Номинанты на лучшую актрису

  • Синтия Эриво

Эриво исполнила роль аболиционистки Гарриет Табмен, которой удалось сбежать от своих хозяев и войти в историю Америки, как одной из самых известных борцов против рабства.

Синтия Эриво

Это первая номинация для актрисы от киноакадемии. Также у нее есть номинация на Золотой глобус за роль в ленте Гарриет.

  • Скарлетт Йоханссон

В ленте Брачная история Скарлетт сыграла актрису Николь Барбер, которая находится в стадии развода со своим мужем режиссером Чарли. Герои должны согласовать опеку над своим шестилетним сыном Генри.

Скарлетт Йоханссон

В этом году Йоханссон киноакадемия впервые номинировала сразу как Лучшую актрису за фильм Брачная история и Лучшую актрису второго плана за роль в фильме Кролик Джоджо. Также у американки пять номинаций на Золотой глобус в карьере.

  • Сирша Ронан

В фильме Маленькие женщины Ронан сыграла Джо Марч, которая живет в Новой Англии в период Гражданской войны в США. Джо мечтает стать писательницей и совсем не хочет замуж. Она стремится добиться успеха в мире мужчин и доказать, что может самостоятельно обеспечивать семью.

Сирша Ронан

Для актрисы это уже третья номинация на Оскар в карьере. В 2008 году ее номинировали за роль второго плана в ленте Искупление, а в 2016-м за роль первого плана в фильме Бруклин.

  • Шарлиз Терон

В фильме Скандал Терон сыграла роль журналистки и юриста Мегин Келли. Келли проработала на Fox News более 12 лет, занималась политическими и юридическими программами.

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С 2016 года, присоединившись к инициативе телеведущей Fox News Гретхен Карлсон, обвинила медиамагната Роджера Эйлса в домогательствах.

Шарлиз Терон

Терон является лауреатом Оскар за главную роль в фильме Монстр в 2004 году. Также в 2006 году ее номинировали за работу в ленте Северная страна.

  • Рене Зеллвегер

Актриса сыграла певицу Джуди Гарленд. Сюжет фильма рассказывает о последних концертах Джуди Гарленд, приуроченных к 30-летию фильма Волшебник страны Оз, который сделал ее знаменитостью.

Рене Зеллвегер

Зеллвегер является лауреатом Оскар за роль второго плана в ленте Холодная гора в 2004 году. Также у нее есть две номинации на главную роль за фильм Дневник Бриджит Джонс в 2002 году и мюзикл Чикаго в 2003.

Номинанты на Лучшую мужскую роль второго плана

  • Том Хэнкс

Герой Хэнкса в фильме Прекрасный день по соседству – телеведущий Фред Роджерс. У него берет интервью для Esquire циничный журналист Ллойд Фогель, однако во время общения с Роджерсом учится у него доброте и состраданию.

Том Хэнкс

Хэнкс является двукратным лауреатом кинопремии за роль в фильмах Филадельфия (1994) и Форрест Гамп (1995). Также имеет три номинации на главную роль: Большой (1989), Спасти рядового Райана (1999) и Изгой (2001).

  • Энтони Хопкинс

Энтони Хопкинс исполнил роль Папы Бенедикта XVI в кинофильме Два Папы. События ленты разворачиваются, когда Папа решает отречься от престола и приглашает к себе в Ватикан кардинала Марио Бергольо.

Энтони Хопкинс

Хопкинс является лауреатом премии Оскар за роль в фильме Молчание ягнят в 1992 году. Также он дважды номинировался за роль в фильмах Остаток дня (1994) и Никсон (1995).

  • Аль Пачино

Аль Пачино в фильме Ирландец сыграл профсоюзного деятеля Джимми Хоффа, который борется с влиянием Энтони Тони Про Провенцано и федеральным правительством.

Аль Пачино

Аль Пачино является лауреатом премии Оскар за роль в фильме Запах женщины (1993). А также – семикратным номинантом на премию Оскар: дважды за роль второго плана в фильмах Дик Трейси (1991) и Американцы (1993) и за главную роль в фильмах Крестный отец (1973), Серпико (1974), Крестный отец 2 (1975), Собачий полдень (1976), Правосудие для всех (1980).

  • Джо Пеши

Пеши в Ирландце Мартина Скорсезе сыграл роль Рассела Буфалино – главы криминальной семьи северо-востока Пенсильвании. Буфалино становится боссом и другом на всю жизнь для главного героя фильма Фрэнка Ширана.

Джо Пеши

Джо Пеши является лауреатом Оскар за роль второго плана Томми ДеВито в фильме Славные парни в 1991. Также он имеет еще одну номинацию в 1981 за фильм Бешеный бык.

  • Брэд Питт

В фильме Однажды… в Голливуде Питт исполнил роль каскадера Клиффа Бута. Его герой – ветеран войны, который живет в трейлере со своим питбулем Бренди, – возит лишенного прав актера Рика Далтона по городу и выполняет его мелкие поручения, надеясь получить роль на съемочной площадке.

Брэд Питт

Ранее Питт трижды номинировался на Оскар: за роль второго плана в ленте 12 обезьян (1996), главные роли в Загадочная история Бенджамина Баттона (2009) и Человек, который изменил все (2012).

Номинанты на Лучшую женскую роль второго плана

  • Кэти Бейтс

В фильме Ричард Джуэлл актриса сыграла роль Бобби Джуэлл, матери частного охранника Ричарда Джуэлла, который обнаруживает сумку с взрывным устройством и в срочном порядке уводит людей из зоны поражения.

Кэти Бэйтс

Кэти Бейтс является лауреатом Оскар в 1991 году за фильм Мизери. Еще актриса имеет две номинации за роль второго плана в фильмах Основные цвета (1999) и О Шмидте (2003).

  • Лора Дерн

В фильме Брачная история актриса сыграла роль Норы Фэншоу, адвоката актрисы Николь Барбер, которая разводится со своим мужем, режиссером Чарли. Фэншоу призывает Николь давить на своего мужа во время бракоразводного процесса.

Лора Дерн

В 1992 году Дерн номинировалась на Оскар за роль первого плана в ленте беспутной Роза, а в 2015 году за роль второго плана в фильме Дикая.

  • Скарлетт Йоханссон

В фильме Кролик Джоджо Йоханссон сыграла роль Рози, матери мальчика Джоджо. История разворачивается в нацистской Германии в период II Мировой войны. Рози прячет в своем доме еврейскую девочку Эльзу. Конфликт нарастает, когда об Эльзе узнает Джоджо.

Скарлетт Йоханссон

В этом году Йоханссон киноакадемия впервые номинировала сразу в двух категориях первого и второго плана.

  • Флоренс Пью

В фильме Маленькие женщины актриса исполнила роль младшей сестры Марч – Эми. Героиня мечтает переехать в Рим и стать известной художницей. События ленты разворачиваются во времена Гражданской войны в США.

Флоренс Пью

Для актрисы это дебютная номинация от киноакадемии.

  • Марго Робби

В фильме Скандал Робби сыграла роль продюсера Кайли Посписил. Ее героиня вымышленный персонаж в реальной истории о домогательствах медиамагната Роджера Эйлса на Fox News.

Марго Робби

Для Робби это вторая номинация на Оскар. В 2018 году она номинировалась за главную роль в фильме Я, Тони.

Напомним, букмекеры назвали претендентов на Оскар 2020.

Фото: Dreamstime

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