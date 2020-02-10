Оскар 2020: самые лучшие образы с красной дорожки

Церемония Оскар 2020 началась в Лос-Анджелесе (США). Место проведения неизменное – легендарный театр Dolby.

Конечно, больше всего внимания приковано к самим номинантам, но и наряды звезд тоже заслуживают, чтобы на них взглянуть.

Звезды уже продемонстрировали свои роскошные наряды на красной дорожке.

Мы собрали для вас самые яркие образы с церемонии Оскар 2020.

Трехкратная номинантка на премию Оскар Сигурни Уивер появилась на красной дорожке в насыщенно зеленом платье.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Sigourney Weaver. No caption necessary. #Oscars Публикация от The Academy (@theacademy) 9 Фев 2020 в 2:59 PST

В роскошном платье цвета хаки пришла режиссер фильма Маленькие женщины Грета Гервиг.

Актриса Эмили Клакр выбрала для красной дорожки нежное платье с открытыми плечами, переливающееся золотистым перламутром.

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Известная актриса Натали Портман пришла в длинном черном платье с золотистым орнаментом, а поверх – черная накидка.

Актриса Марго Робби, которая является нынешней номинантом на лучшую женскую роль второго плана, также выбрала длинное черное платье.

Главный номинант на лучшую мужскую роль Хоакин Феникс выбрал классический костюм, дополнив образ бабочкой.

В похожем костюме на красной дорожке появился и Брэд Питт.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Cliff Booth, Hollywood stuntman. #Oscars Публикация от The Academy (@theacademy) 9 Фев 2020 в 4:49 PST

А вот и команда Паразитов на красной дорожке.

Шарлиз Терон, которая номинируется на лучшую женскую роль, надела черное длинное платье с длинным вырезом от бедра.

Подборка ярких образов звезд с красной дорожки премии Оскар.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от The Academy (@theacademy) 9 Фев 2020 в 4:59 PST

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К слову, ранее мы писали, что подарили номинантам на премию Оскар 2020.