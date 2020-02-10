Оскар 2020: самые лучшие образы с красной дорожки

Церемония Оскар 2020 началась в Лос-Анджелесе (США). Место проведения неизменное – легендарный театр Dolby.
Конечно, больше всего внимания приковано к самим номинантам, но и наряды звезд тоже заслуживают, чтобы на них взглянуть.
Звезды уже продемонстрировали свои роскошные наряды на красной дорожке.
Мы собрали для вас самые яркие образы с церемонии Оскар 2020.
Трехкратная номинантка на премию Оскар Сигурни Уивер появилась на красной дорожке в насыщенно зеленом платье.
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В роскошном платье цвета хаки пришла режиссер фильма Маленькие женщины Грета Гервиг.
Актриса Эмили Клакр выбрала для красной дорожки нежное платье с открытыми плечами, переливающееся золотистым перламутром.
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@emilia_clarke’s look to the #Oscars2020 award show . . #PulseGhana #PulseCelebs #EmiliaClarke
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Известная актриса Натали Портман пришла в длинном черном платье с золотистым орнаментом, а поверх – черная накидка.
Актриса Марго Робби, которая является нынешней номинантом на лучшую женскую роль второго плана, также выбрала длинное черное платье.
Главный номинант на лучшую мужскую роль Хоакин Феникс выбрал классический костюм, дополнив образ бабочкой.
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El favorito para llevarse la estatuilla por Mejor Actor #JoaquinPhoenix llega a los #Oscars2020 🙌🏻💕 ¡muy ondero!👏🏼👏🏼
В похожем костюме на красной дорожке появился и Брэд Питт.
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А вот и команда Паразитов на красной дорожке.
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Well, isn’t this peachy? The #Parasite cast has arrived at the #Oscars 🍑✨Photo: @gettyentertainment
Шарлиз Терон, которая номинируется на лучшую женскую роль, надела черное длинное платье с длинным вырезом от бедра.
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#charlizetheron en #oscars digamos que ella es elegancia…. y bueno el vestido esta ok! Nice!!
Подборка ярких образов звезд с красной дорожки премии Оскар.
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К слову, ранее мы писали, что подарили номинантам на премию Оскар 2020.