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Оскар 2020: самые элегантные образы с красной дорожки

Церемония Оскар 2020 началась в Лос-Анджелесе (США). Место проведения неизменное – легендарный театр Dolby.

Конечно, больше всего внимания приковано к самим номинантам, но и наряды звезд тоже заслуживают, чтобы на них взглянуть.

Звезды уже продемонстрировали свои роскошные наряды на красной дорожке.

Мы собрали для вас самые яркие образы с церемонии Оскар 2020.

Трехкратная номинантка на премию Оскар Сигурни Уивер появилась на красной дорожке в насыщенно зеленом платье.

 

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Sigourney Weaver. No caption necessary. #Oscars

Публикация от The Academy (@theacademy)

В роскошном платье цвета хаки пришла режиссер фильма Маленькие женщины Грета Гервиг.

Оскар 2020: самые лучшие образы с красной дорожки

Актриса Эмили Клакр выбрала для красной дорожки нежное платье с открытыми плечами, переливающееся золотистым перламутром.

 

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@emilia_clarke’s look to the #Oscars2020 award show . . #PulseGhana #PulseCelebs #EmiliaClarke

Публикация от Pulse Ghana (@pulseghana)

Читайте: Спайк Ли почтил память Коби Брайанта на церемонии Оскар 2020

Известная актриса Натали Портман пришла в длинном черном платье с золотистым орнаментом, а поверх – черная накидка.

Оскар 2020: самые лучшие образы с красной дорожки

Актриса Марго Робби, которая является нынешней номинантом на лучшую женскую роль второго плана, также выбрала длинное черное платье.

 

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💫 . . . #margotrobbie #oscars #oscars2020 #academyawards #redcarpet #fashion #style #stylish #outfit #clothes #dress #dresses #beautiful #girls #styleinspo

Публикация от Lilpieceofmyworld (@lil_piece_of_my_world)

Главный номинант на лучшую мужскую роль Хоакин Феникс выбрал классический костюм, дополнив образ бабочкой.

 

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El favorito para llevarse la estatuilla por Mejor Actor #JoaquinPhoenix llega a los #Oscars2020 🙌🏻💕 ¡muy ondero!👏🏼👏🏼

Публикация от AR13 (@alfombraroja13)

В похожем костюме на красной дорожке появился и Брэд Питт.

 

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Cliff Booth, Hollywood stuntman. #Oscars

Публикация от The Academy (@theacademy)

А вот и команда Паразитов на красной дорожке.

 

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Well, isn’t this peachy? The #Parasite cast has arrived at the #Oscars 🍑✨Photo: @gettyentertainment

Публикация от Hollywood Reporter (@hollywoodreporter)

Шарлиз Терон, которая номинируется на лучшую женскую роль, надела черное длинное платье с длинным вырезом от бедра.

 

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#charlizetheron en #oscars digamos que ella es elegancia…. y bueno el vestido esta ok! Nice!!

Публикация от jomarigoyso (@jomarigoyso)

Подборка ярких образов звезд с красной дорожки премии Оскар.

 

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Публикация от The Academy (@theacademy)

Материал дополняется …

К слову, ранее мы писали, что подарили номинантам на премию Оскар 2020.

Фото: Getty Images

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