9 февраля Американская киноакадемия объявила победителей Оскар 2020. Как и предыдущий год церемония вручения прошла без главных ведущих.

Во время церемонии свои песни, которые стали саундтреками к фильмам, исполнили номинанты. Также на сцене театра Dolby певица Билли Айлиш спела культовый хит группы The Beatles Yesterday. Тем самым Билли Айлиш почтила память кинематографистов, которые уже умерли.

Читайте: На платье Натали Портман вышиты имена женщин-режиссеров, которых не номинировали на Оскар

А вот появление Эминема была неожиданной. Рэпер исполнил свой легендарный хит Lose Yourself, за который 18 лет назад он удостоился статуэтки Оскар.

По триумфаторов Оскара 2020, то абсолютной сенсацией стала лента корейского режиссера Пон Джун Хо Паразиты. Лента получила – четыре награды Оскар. Три награду у фильма Сэма Мендеса 1917.

Лучший фильм: Паразиты

Лучший режиссер: Паразиты, реж Пон Чжун Хо

Лучший актер: Хоакин Феникс (Джокер)

Лучшая актриса: Рене Зеллвегер (Джуди)

Лучший актер второго плана: Брэд Питт (Однажды в Голливуде)

Лучшая актриса второго плана: Лора Дерн (Брачная история)

Лучший оригинальный сценарий: Паразиты – Пон Джун Хо Хан Джин Во

Лучшая операторская работа: 1917 – Роджер Дикинс

Лучший саундтрек: Рокетмен – Элтон Джон (I’m Gonna) Love Me Again

Лучшая музыка к фильму: Джокер – Гильдур Гуднадоттир

Лучший анимационный фильм: История игрушек 4

Лучший документальный фильм: Американская фабрика

Лучший фильм на иностранном языке: Паразиты

Лучшая игровой короткометражный фильм: Окно напротив

Лучший монтаж: Ford против Ferrari – Эндрю Бакленд и Майкл Маккаскер

Лучшая работа художника: Однажды… в Голливуде – Барбара Линг и Нэнси Хэй

Лучший дизайн костюмов: Маленькие женщины – Жаклин Дюрран

Лучший звук: 1917 – Марк Тейлор и Стюард Уилсон

Лучший звуковой монтаж: 1917 – Гийом Рошрон, Грег Батлер и Доминик Туи

Лучший грим и прически: Скандал – Кадзи Хиро, Энн Морган и Вивиан Бейкер

Лучший анимационный короткометражный фильм: Волосатая любовь

К слову, на церемонии Оскар 2020 режиссер фильма Кролик Джоджо Тайка Вайтити спрятал свою награду под стул.