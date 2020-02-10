Фильм Паразиты получил премию Оскар 2020 в номинации Лучший фильм. Режиссером ленты выступил Пон Джун Хо. Награду создателям ленты вручила легендарная Джейн Фонда.

Паразиты – это история о бедной корейской семье из четырех человек. В которой все меняется, когда старший сын Ки-ву получает предложение подзаработать репетитором в доме богачей.

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Он делает фальшивые документы, производит хорошее впечатление и получает работу. Именно тогда у парня возникает идея помочь другим членам семьи трудоустроиться прислугой в этот дом.

Кроме Паразитов года на награду в главной номинации претендовали еще восемь лент: Ирландец (реж. Мартин Скорсезе), 1917 (реж. Сем Мендес), Джокер (реж. Тодд Филлипс), Однажды… в Голливуде (реж. Квентин Тарантино), Кролик Джоджо (реж. Тайка Вайтити), Брачная история (реж. Ноа Баумбах), Ford против Ferrari (реж. Джеймс Мэнголд) и Маленькие женщины (реж. Грета Гервинг).

К слову, Хоакин Феникс получил статуэтку Оскар за лучшую мужскую роль.