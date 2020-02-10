Брэд Питт стал лауреатом Оскара 2020 за роль второго плана в фильме Однажды в… Голливуде режиссера Квентина Тарантино. Статуэтку актеру вручила прошлогодняя лауреат премии Реджина Кинг на сцене театра Dolby в Лос-Анджелесе во время 92-й церемонии вручения кинопремии Оскар.

56-летний Питт исполнил роль каскадера Клиффа Бута. Его герой – ветеран войны, который живет в трейлере со своим питбулем Бренди, – возит лишенного прав актера Рика Далтона по городу и выполняет его мелкие поручения, надеясь получить работу на съемочной площадке.

Для Брэда Питта это первая награда Оскар. До этого актер трижды номинировался: за роль второго плана в ленте 12 обезьян и главные роли в фильмах Загадочная история Бенджамина Баттона и Человек, который изменил все.

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Кроме Питта на награду претендовали Джо Пеши (Ирландец), Аль Пачино (Ирландец), Энтони Хопкинс (Два Папы) и Том Хэнкс (Прекрасный день по соседству).

Факты ICTV подробно рассказывали о главных претендентов на премию в номинации Лучшая мужская роль второго плана и Лучшая женская роль второго плана.