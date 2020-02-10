Который режиссер получил Оскар 2020 - Пон Джун Хо

Режиссер фильма Паразиты Пон Джун Хо стал лауреатом кинопремии Оскар 2020 в номинации Лучшая режиссура.

Паразиты – это история о бедной корейской семье из четырех человек. В которой все меняется, когда старший сын Ки-ву получает предложение подзаработать репетитором в доме богачей.

Он делает фальшивые документы, производит хорошее впечатление и получает работу. Именно тогда у парня возникает идея помочь другим членам семьи трудоустроиться прислугой в этот дом.

Читайте: Лучший саундтрек по версии Оскар 2020

Для Пон Джун Хо это первый Оскар за лучшую режиссуру.

Кроме Пон Джун Хо на награду претендовали Сэм Мендес (1917), Квентин Тарантино (Однажды… в Голливуде), Мартин Скорсезе (Ирландец) и Тодд Филлипс (Джокер).

Также Факты ICTV рассказывают, кто из звезд вручает награды лауреатам на 92-й церемонии Оскар 2020.