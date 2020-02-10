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Победительница номинации Лучшая актриса второго плана – Оскар 2020

Лора Дерн стала лауреатом кинопремии Оскар 2020 в номинации Лучшая актриса второго плана за роль в фильме Ноа Баумбах Брачная история. Актриса получила свою статуэтку с рук прошлогоднего лауреата Махершала Али на 92-й церемонии вручения премии Американской киноакадемии в театре Dolby в Лос-Анджелесе.

52-летняя Дерн исполнила роль адвоката Норы Фэншоу. Ее героиня помогает Николь Барбер, которую сыграла Скарлетт Йоханссон, во время бракоразводного процесса. В частности, Фэншоу призывает давить Николь на своего мужа.

Лора Дерн Брачная история

Это первая статуэтка Оскар для актрисы. Ранее она дважды номинировалась на награду за главную роль в фильме Беспутная Роза и работу второго плана в картине Дикая.

Читайте: Победитель номинации Лучший актер второго плана – Оскар 2020

Кроме Дерн на награду претендовали: Скарлет Йоханссон (Кролик Джоджо), Кэти Бейтс (Ричард Джуэлл), Марго Робби (Скандал) и Флоренс Пью (Маленькие женщины).

Факты ICTV подробно рассказывали о главных претендентов на премию в номинации Лучшая мужская роль второго плана и Лучшая женская роль второго плана.

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