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Факты / Шоу-бизнес / Кино

Победительница номинации лучшая актриса – Оскар 2020

Рене Зеллвегер стала лауреатом кинопремии Оскар 2020 в номинации Лучшая женская роль. Награду ей вручил Рами Малек.

В фильме Джуди актриса воплотила роль певицы Джуди Гарленд, во время ее последних концертов, приуроченных к 30-летию фильма Волшебник страны Оз, который сделал ее знаменитостью.

Рене Зеллвегер Джуди

50-летняя Зеллвегер также получила премию BAFTA за лучшую женскую роль, статуэтку Золотой глобус и награду Премии Гильдии киноактеров США.

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Для Рене это уже вторая статуэтка Оскар в карьере. Свою первую награду Киноакадемии актриса получила за роль второго плана в фильме Холодная гора. Также у американки в активе есть две номинации на главную роль в лентах Дневник Бриджит Джонс и Чикаго.

Кроме Зеллвегер на награду претендовали: Скарлет Йоханссон (Брачная история), Шэрон Стоун (Скандал), Сирша Ронан (Маленькие женщины) и Синтия Эриво (Гарриет).

Факты ICTV подробно рассказывали о главных номинантах Оскара 2020 за Лучшую женскую и мужскую роли.

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