Оргкомитет национального отбора на Евровидение 2020 огласил список участников, которые будут соревноваться за право представлять Украину на международном песенном конкурсе.
Первый полуфинал отбора пройдет 8 февраля, а второй – 15 февраля. Финал состоится 22 февраля.
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Стоит отметить, что пока неизвестно, в какой очереди будут выступать артисты. Об этом станет известно после жеребьевки.
Украину на Евровидении 2020 представит кто-то из 16 претендентов, однако для начала стоит ознакомиться, с какими песня они будут бороться на нацотборе.
Assol – Save it
Cloudless – Drown me down
Fo Sho – BLCK SQR
Garna – Who we are?
GIO – Feeling so lost
Go-A – Соловей
Jerry Heil – Vegan
MoonZoo – Maze
TVORCHI – Bonfire
Александр Порядинский – Savior
Группа [О] – Там, куди я йду
Дэвид Аксельрод – Horizon
Катя Chilly
KRUTЬ — 99
Элина Иващенко – Get up
KHAYAT – Call for love
Ранее Факты ICTV писали, что отныне участником национального отбора на Евровидение 2020 в Украине может быть исполнитель или коллектив, который не осуществляет концертной деятельности на территории России с 2014 года, не планирует и не анонсирует ее во время конкурса и до финала Евровидения, а также не въезжал на территорию Крыма с нарушением законодательства Украины.