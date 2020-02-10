На церемонии Оскар 2020 режиссер фильма Кролик Джоджо Тайка Вайтити спрятал свою награду под стул.
Тайка Вайтити получил Оскар в номинации Лучший адаптированный сценарий.
Награду вручили Натали Портман и Тимоти Шала во время 92-й церемонии вручения наград Американской киноакадемии в театре Dolby в Лос-Анджелесе.
Во время объявления других лауреатов, Вайтити решил немного развлечься и запрятал свой Оскар под стул.
– Тайка Вайтити – это сокровище!
Taikia Waititi is a treasure. #Oscars pic.twitter.com/w77xPk22ZI
— Lights, Camera, Pod (@LightsCameraPod) February 10, 2020
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Ранее режиссер фильма Тайка Вайтити уже удостоился награды за Лучший адаптированный сценарий на премии BAFTA.
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