На церемонии Оскар 2020 режиссер фильма Кролик Джоджо Тайка Вайтити спрятал свою награду под стул.

Тайка Вайтити получил Оскар в номинации Лучший адаптированный сценарий.

Награду вручили Натали Портман и Тимоти Шала во время 92-й церемонии вручения наград Американской киноакадемии в театре Dolby в Лос-Анджелесе.

Во время объявления других лауреатов, Вайтити решил немного развлечься и запрятал свой Оскар под стул.

– Тайка Вайтити – это сокровище!

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Ранее режиссер фильма Тайка Вайтити уже удостоился награды за Лучший адаптированный сценарий на премии BAFTA.