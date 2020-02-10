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Спайк Ли почтил память Коби Брайанта на церемонии Оскар 2020

Режиссер ленты Черный клановец Спайк Ли прибыл на церемонию Оскар 2020 в компании своей жены – продюсера Тони Льюис Ли.

Спайк Ли для выхода на 92-ю церемонию вручения наград Американской киноакадемии выбрал костюм фиолетового цвета с желтой окантовкой. К своему образу он добавил кепку с таким же оттенком, а также коричневые кроссовки Nike с зелеными и белыми вставками.

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На спине пиджака находятся цифры 24. Именно под этим номером играл погибший в авиакатастрофе легенда НБА и клуба Лос-Анджелес Лейкерс Коби Брайант.

Напомним, Коби Брайант погиб вместе со своей 13-летней дочерью Джианной и семью другими пассажирами в катастрофе вертолета в Калабасасе, штат Калифорния, в воскресенье, 26 января.

Фото: Getty Images

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