Объявлен список участников национального отбора на песенный конкурс Евровидение 2020. К слову, некоторые из конкурсантов участвовали в талант-шоу, в частности Элина Иващенко и Александр Порядинский, который победили на Х-Факторе.
Некоторые имена украинцы услышали впервые, однако сразу узнали автора хита Охрана отмєна Jerry Heil.
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Украину на Евровидении 2020 представит кто-то из 16 претендентов, артисты сначала должны пройти два полуфинала и финал. Определять победителя будет зрительское голосование, а также оценки профессионального жюри.
Полный список участников нацотбора на Евровидение:
- Assol
- Cloudless
- Fo Sho
- Garna
- GIO
- Go-A
- Jerry Heil
- MoonZoo
- TVORCHI
- Александр Порядинский
- Группа О
- Дэвид Аксельрод
- Катя Чили
- Марина Круть
- Элина Иващенко
- KHAYAT
Однако пока неизвестно, в каком порядке будут выступать конкурсанты. Об этом организаторы конкурса сообщат позже по результатам жеребьевки.
22 января состоится жеребьевка, по результатам которой определится порядок выступлений в первом и втором полуфиналах.
Стоит отметить, что отныне участником национального отбора на Евровидение 2020 в Украине может быть исполнитель или коллектив, который не осуществляет концертной деятельности на территории России с 2014 года, не планирует и не анонсирует ее во время конкурса и до финала Евровидения, а также не въезжал на территорию Крыма с нарушением законодательства Украины.
Ранее Факты ICTV писали, что стартовала продажа билетов на полуфиналы Национального отбора на Евровидение 2020, которые состоятся 8 и 15 февраля 2020 года.