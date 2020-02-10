Актриса Рене Зеллвегер, которая получила Оскар за роль в фильме Джуди, на красной дорожке премии появилась в платье от Armani Privé.

В вечернем наряде актриса напоминала статуэтку благодаря своей точеной фигуре и облегающему силуэту.

Наряд расшит тысячей пайеток. Платье потянет на $100 тыс. (почти 2,5 млн грн).

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Стоит отметить, что средняя стоимость платьев актрис на Оскаре как раз – $100 – $200 тыс.

Напомним, Рене Зеллвегер стала лауреатом кинопремии Оскар 2020 в номинации Лучшая женская роль. Награду ей вручил Рами Малек.

В фильме Джуди актриса воплотила роль певицы Джуди Гарленд, во время ее последних концертов, приуроченных к 30-летию фильма Волшебник страны Оз, который сделал ее знаменитостью.