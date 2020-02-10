Американский актер Брэд Питт наконец то получил свой Оскар за роль второго плана в картине Квентина Тарантино Однажды в Голливуде.

Во время получения награды актер не удержался, чтобы не пошутить об импичменте президента США Дональда Трампа. К слову, ему его так и не объявили.

– Мне сказали, что у меня есть только 45 секунд на выступление, что на 45 секунд больше, чем Сенат предоставил Джону Болтону в процессе импичмента президента Трампа. Вот я и думаю, может, Квентину надо снять фильм и об этом, когда взрослые в конце поступают правильно, – заявил Питт.

Напомним, Болтон – бывший помощник Трампа по национальной безопасности, мог стать крупным свидетелем на процессе, но его так и вызвали в Сенат.

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Не обошел вниманием Питт и приложение для знакомств Tinder.

– Мне стоит добавить эту награду в свой профиль Tinder, – начал свою речь Питт.

В кулуарах премии актеру задали вопрос Что теперь будет указано в вашем профиле на Tinder?

Актер рассмеялся, а потом ответил Вам придется посмотреть самой.

К слову, ранее Факты ICTV публиковали полный список лауреатов премии Оскар 2020.