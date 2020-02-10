PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Шоу-бизнес / Кино

Том Хэнкс отжался на красной дорожке Оскара 2020

Номинант на кинопремию Оскар 2020 в категории Лучший актер второго плана Том Хэнкс удивил своих поклонников на красной дорожке премии.

63-летний актер несколько раз поотжимался на красной дорожке.

Воркаут от Тома Хэнкса сопровождали громкими аплодисментами и увлекательными выкриками.

Читайте: Оскар 2020: самые элегантные образы с красной дорожки

Том Хэнкс исполнил роль телеведущего Фреда Роджерса в ленте Замечательный день в нашем районе. Кроме Хэнкса на награду претендуют Брэд Питт (Однажды в Голливуде), Энтони Хопкинс (Два Папы), Аль Пачино (Ирландец), Джо Пеши (Ирландец).

К слову, кинорежиссер Спайк Ли почтил память Коби Брайанта на церемонии Оскар 2020.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка