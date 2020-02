Номинант на кинопремию Оскар 2020 в категории Лучший актер второго плана Том Хэнкс удивил своих поклонников на красной дорожке премии.

63-летний актер несколько раз поотжимался на красной дорожке.

where can I take @tomhanks‘ workout class though?? #Oscars pic.twitter.com/ActOU3MjyO

