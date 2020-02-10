Номинант на кинопремию Оскар 2020 в категории Лучший актер второго плана Том Хэнкс удивил своих поклонников на красной дорожке премии.

63-летний актер несколько раз поотжимался на красной дорожке.

Воркаут от Тома Хэнкса сопровождали громкими аплодисментами и увлекательными выкриками.

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Том Хэнкс исполнил роль телеведущего Фреда Роджерса в ленте Замечательный день в нашем районе. Кроме Хэнкса на награду претендуют Брэд Питт (Однажды в Голливуде), Энтони Хопкинс (Два Папы), Аль Пачино (Ирландец), Джо Пеши (Ирландец).

К слову, кинорежиссер Спайк Ли почтил память Коби Брайанта на церемонии Оскар 2020.