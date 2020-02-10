Известная американская актриса, продюсер и обладательница звезды на голливудской Аллее Славы 50-летняя Рене Зеллвегер получила свою вторую статуэтку Оскар за лучшую женскую роль.

Факты ICTV решили вспомнить лучшие роли актрисы с неординарным чувством юмора и неизменной американской улыбкой.

Сестричка Бетти (2000)

Бетти Сайзмур

Жанр – комедия, драма

В фильме изображена история одной девушки из небольшого города в Канзасе, которая работает официанткой и днями смотрит сериалы. Случайно она становится свидетелем того, как киллеры убивают ее горе-мужа за похищение наркотиков.

Бетти находит кражу и решает бежать от киллеров и копов. Побег дарит ей знакомства и новую работу – она ​​становится героиней своего же любимого сериала.

Благодаря этой ленте Рене получила Золотой глобус за лучшую женскую роль. На Каннском кинофестивале режиссеры также получили приз за лучший сценарий.

Дневник Бриджит Джонс (2001)

Бриджит Джонс

Жанр – романтическая комедия, мелодрама

Главная героиня находится в активном поиске жениха. Ей за 30, она имеет избыточный вес и плохие привычки. Заботливые родители знакомят ее с Марком, однако Джонс решает ухаживать то своего босса Даниэля.

Став “центром” любовного треугольника, все переживания женщина выкладывает на страницах своего дневника.

Критики считают этот фильм реинкарнацией классического английского романа Джейн Остин Гордость и предубеждение. За роль Джонс актриса была номинирована на Оскар.

Фильм настолько понравился зрителям, что в течение следующих лет история Бриджит Джонс получила свое продолжение. В 2004 году вышел сиквел Бриджит Джонс: На краю разума, а в 2016 – Ребенок Бриджит Джонс.

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Чикаго (2002)

Рокси Харт

Жанр – мюзикл, комедия, криминал

Этот фильм – о женских амбициях и духе соперничества. Желание прославиться и обогнать своего кумира приводит главную героиню Рокси на путь измены, убийства и тюрьмы. Зная, что у нее большие шансы оказаться на виселице, женщина все равно продолжает свою интригу и не останавливается ни перед чем на пути к славе.

Чикаго, чьи кассовые сборы в США составили более $171 млн, стал самым прибыльным фильмом студии Miramax. Miramax Films – американская кинокомпания, принадлежащая Харви Вайнштейну.

Рене была в номинации лучшей актрисы на премии Оскар, однако фильм забрал другие 6 статуэток, включая номинацию лучшего фильма.

Холодная гора (2003)

Руби Тьюс

Жанр – военная драма

Большинство зрителей привыкли видеть Рене Зеллвегер исключительно как актрису комедийного жанра, однако эта кинокартина только подчеркнула ее многоплановость.

Фильм изображает исторический период Гражданской войны. Коллегами Зеллвегер, актерами главных ролей, стали именитые Николь Кидман и Джуд Лоу. Однако даже в таком составе, по словам критиков, своим ярким исполнением второстепенной роли Рене удалось буквально украсть этот фильм себе.

Кинокартину наградили 7 номинациями, однако победу взяла только Зеллвегер – за лучшую роль актрисы второго плана.

Джуди (2019)

Джуди Гарленд

Жанр – мюзикл, биография, драма

Рене Зеллвегер досталась главная роль в биографическом фильме о Джуди Гарленд – американскую актрису и певицу середины ХХ века, прославилась благодаря картине Волшебник из страны Оз.

Драматические витка жизни признан американской дивы, среди которых – проблемы с наркотиками, четыре развода, мысли о суициде – вот о чем этот фильм.

В Гарленд было немало проблем, однако на сцене она сияла так, словно счастливый человек на свете.

Именно за Джуди, спустя 17 лет, актрисе присвоили второй Оскар в номинации лучшая женская роль.

Ранее Факты ICTV сообщали, что возможен выход четвертой части фильма о Бриджит Джонс.

Фото: IMDB