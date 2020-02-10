На канале Central Partnership в Youtube опубликовали трейлер российского фильма Чернобыль: Бездна. Он рассказывает о ликвидации аварии на ЧАЭС.

Согласно описанию, он должен сконцентрировать внимание на людях, которые предотвратили катастрофу.

– Это первый масштабный российский фильм, рассказывающий о ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и людях, которым ценой своей жизни удалось предотвратить глобальную катастрофу и превращение большей части европейского континента в гигантскую зону отчуждения и необитаемую пустыню, – говорится в описании Чернобыль: Бездна.



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Главным героем фильма станет пожарный Алексей, который отправится в опасную вылазку на атомную электростанцию вместе с инженером Валерием и водолазом Борисом.

Многих пользователей разочаровал трейлер фильма. Некоторые считают, что РФ просто пытается нажиться на успехе сериала Чернобыль, который стал хитом 2019 года.

К слову, компания Walt Disney Studios опубликовала финальный трейлер фильма Мулан, который появится в прокате 26 марта 2020 года.

Видео: Central Partnership