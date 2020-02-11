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Факты / Шоу-бизнес / Кино

23,6 млн зрителей: Оскар 2020 установил антирекорд по телевизионной аудитории

Телетрансляцию 92-й церемонии вручения кинопремии Оскар, которая прошла в ночь с 9 на 10 февраля в Лос-Анджелесе, посмотрели 23,6 млн человек.

Эта цифра включает в себя просмотры на американском телеканале ABC и не учитывает аудиторию, смотревшую трансляцию на стриминговых сервисах.

По сравнению с прошлым годом аудитория Оскара упала на 20% – примерно на 6 млн человек.

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Предыдущий антирекорд по просмотрам Оскара был установлен в 2018 году – тогда церемонию посмотрели 26,5 млн человек.

Напомним, главным победителем премии Оскар стал корейский фильм Паразиты, который получил 4 награды: Лучший фильм, Лучший режиссер, Лучший оригинальный сценарий и Лучший фильм на иностранном языке.

Источник: NYT

Фото: Pexels

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